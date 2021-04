Super League - Premier League : Manchester United annonce le départ de son vice-président Ed Woodward

Le vice-président de Manchester United Ed Woodward quittera son poste "la fin 2021", a annoncé mardi soir le club anglais sans préciser la raison du départ. Selon les médias anglais, la situation autour de la Super League, un championnat dissident et fermé auquel est associé les Red Devils, serait la cause.Quelques minutes auparavant, Manchester City a officialisé son retrait du projet alors que la BBC avait déjà indiqué en début de soirée que Chelsea ne souhaitait pas non plus poursuivre l'aventure. Selon le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport, une réunion extraordinaire entre les douze clubs doit se tenir ce mardi soir sur le coup de 23h30. Le projet de Super League, lancé dans la nuit de dimanche à lundi par douze clubs, a provoqué un tollé dans le monde du football. (Belga)

