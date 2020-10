Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) a remporté dimanche la première manche du Superprestige, épreuve de cyclocross. Le Campinois de 26 ans a devancé à Gieten, aux Pays-Bas, Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), vainqueur en 2019, et le champion de Belgique Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal).C'est la deuxième victoire de la saisons pour Aerts, déjà vainqueur à Kruibeke la semaine dernière. A noter que Thibau Nys a dû abandonner à la suite d'une chute. Chez les dames, la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado s'est montrée la plus solide. Elle a devancé ses compatriotes Annemarie Worst et Lucinda Brand. Laura Verdonschot a terminé 7e et meilleure Belge alors que Sanne Cant a dû se contenter de la 10e place. La prochaine manche de Superprestige est prévue le 24 octobre à Ruddervoorde. (Belga)