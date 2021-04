Valentine Dumont a pris la quatrième place du 400m libre, samedi, au Swim Open de Stockholm (grand bassin).Dumont a signé un chrono de 4:12.20, confirmant une nouvelle fois son temps de qualification pour l'Euro de Budapest, fixé à 4:14.53. La Namuroise détient le record de Belgique sur cette distance en 4.09.41. La course a été remportée par la Tchèque Barbora Seemanova (4:09.87). Lauranne Vallée (4:24.19) a pris la 8e place de la finale B (places 9 à 16). Joséphine Dumont s'est classée quatrième du 200m brasse en 2:28.06. Elle aussi confirme son temps de qualification pour l'Euro (2:28.54). L'Estonienne Eneli Jefimova (2:26.88) s'est imposée. Marion Grégoire (2:17.51) a terminé septième du 200m dos, remporté par l'Israélienne Anastasia Gorbenko (2:10.86). Le meeting de Stockholm constitue, avec l'Eindhoven Qualification Meet qui se dispute dans le même temps, la dernière occasion de se qualifier pour l'Euro de Budapest (du 17 au 23 mai). Actuellement, onze nageurs belges ont déjà réussi au moins un temps limite, en tenant compte du forfait de Fanny Lecluyse (blessée au genou) : Kimberly Buys (50m et 100m papillon), Joséphine Dumont (200m brasse), Valentine Dumont (100m, 200m, 400m et 1.500m libre), Lotte Goris (400m libre), Roos Vanotterdijk (50m et 100m papillon) et Fleur Vermeiren (50m brasse) chez les dames; Jasper Aerents (100m libre), Sébastien De Meulemeester (100m et 200m libre), Alexandre Marcourt (200m libre) , Thomas Thijs (200m libre) et Louis Croenen (100m papillon, 200m papillon, 200m libre) chez les messieurs. (Belga)