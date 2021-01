Syndicats et direction de la société flamande de transports en commun De Lijn se sont retrouvés jeudi, pour la première fois depuis la fin d'une grève survenue en décembre en raison de problèmes au sein du service technique. De Lijn a notamment présenté une proposition de CCT aux syndicats, a fait savoir jeudi la direction. Une nouvelle réunion est prévue le 8 février.La concertation de jeudi avait été planifiée dans l'accord de conciliation conclu le 29 décembre dans la foulée de la grève. La proposition de la direction porte sur trois points: un nouveau système de garde, un nouveau modèle de salaire et de carrière au sein de la division technique, et l'élaboration d'un plan destiné à améliorer l'attractivité du métier de technicien au sein de la société de transports publics. (Belga)