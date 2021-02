Syrie: des missiles israéliens tirés sur Damas interceptés

La défense aérienne syrienne a intercepté des missiles israéliens au dessus de Damas, a rapporté dimanche soir l'agence officielle syrienne Sana."Nos défenses aériennes ont intercepté des missiles ennemis au-dessus de Damas", a indiqué Sana. "Ce soir à 22H16, l'ennemi israélien a mené une attaque aérienne depuis le Golan syrien occupé contre certaines cibles dans la région de Damas", a indiqué l'agence citant une source militaire. "Notre défense aérienne a riposté à ces missiles et abattu la plupart d'entre eux", a ajouté cette source. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat. Depuis le déclenchement en 2011 de la guerre chez son voisin syrien, l'Etat hébreu y a mené des centaines de frappes contre des positions du pouvoir syrien et de ses alliés, les troupes iraniennes et les forces du Hezbollah libanais. Israël déclare régulièrement qu'il ne permettra pas à la Syrie de devenir la tête de pont des forces iraniennes. Déclenchée par la sanglante répression de manifestations en faveur de la démocratie, la guerre en Syrie s'est complexifiée au fil des ans avec l'implication de puissances étrangères et une multiplication des factions armées. Elle a fait plus de 387.000 morts et entraîné le déplacement de millions de personnes. (Belga)

