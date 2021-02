TC Nivelles - Un an de prison pour deux vols commis sur un parking de grande surface à Waterloo

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi Youssef B, un homme né en 1985, à un an d'emprisonnement et à 1.600 euros d'amende. Il était poursuivi pour avoir commis deux vols, au printemps dernier, sur le parking d'une grande surface de Waterloo. Le deuxième avait eu lieu le 11 mai et avait été filmé par une caméra de surveillance. Profitant d'un moment de distraction de la conductrice d'une Porsche, pour lui dérober son sac Chanel où se trouvait notamment un GSM et 800 euros. Les enquêteurs ont fait le lien avec autre fait, commis en avril au même endroit.Les images enregistrées lors du vol du 11 mai ont permis de relever la plaque du prévenu et de l'identifier. Lors d'une perquisition menée à son domicile, le sac volé a été retrouvé: le prévenu l'avait offert à son épouse. L'enquête a montré qu'il s'était servi de la carte bancaire de la victime pour des paiements sans contact de menus achats. Le téléphone, lui, a sans doute été revendu puisqu'il a été activé à Anderlecht et à Lessines. Le deuxième fait est également un vol de sac à main, au même endroit, a été nié longtemps par le prévenu avant qu'il soit confronté aux éléments trouvés par les enquêteurs. Le prévenu est en récidive et son avocate avait plaidé, à l'audience, qu'il subissait des pulsions incontrôlables, étant atteint de kleptomanie. Un sursis probatoire avait dès lors été plaidé. Le ministère public s'y est opposé en faisant remarquer qu'aucun élément n'était apporté pour appuyer cette kleptomanie. (Belga)

