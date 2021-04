Tchad: plus de 300 rebelles et 5 militaires tués samedi dans le Nord

L'armée tchadienne a assuré lundi avoir tué plus de 300 rebelles qui mènent une incursion depuis huit jours dans le nord du pays et perdu cinq militaires dans des combats samedi.Un groupe rebelle a lancé une offensive depuis ses bases arrières en Libye le 11 avril, jour de l'élection présidentielle pour laquelle le sortant Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est donné gagnant. "Côté ennemi, plus de 300 rebelles ont été neutralisés" samedi, a déclaré à l'AFP le général Azem Bermandoa Agouna, porte-parole de l'armée, déplorant: "cinq martyres côté amis". Samedi, le gouvernement avait affirmé que l'offensive rebelle avait "pris fin". (Belga)

