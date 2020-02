Tempête Ciara - Chutes d'arbres sur l'E42 à Herve et sur des Nationales à Modave, Soumagne et Thimister

Un arbre a chuté dimanche soir sur l'autoroute E42 à hauteur de Chaineux (Herve, province de Liège), en direction de Saint-Vith, selon le site de la police fédérale de la route. Plusieurs autres arbres sont tombés en début de soirée sur la Nationale 641, à hauteur de Modave, sur la Nationale 604 à Soumagne et sur la Nationale 3 à Thimister-Clermont.Vers 18h20 dimanche soir, un arbre est tombé sur l'autoroute E42 en direction de Saint-Vith. Le passage est difficile et la circulation se fait au pas. Depuis 18h00, un autre arbre entrave la Nationale 641 à Modave. La route est fermée à la circulation et des déviations locales ont été mises en place. La Nationale 604 est également fermée à la circulation dans les deux sens, à hauteur de Soumagne, pour une autre chute d'arbre. Enfin, à Thimister-Clermont, un arbre est tombé sur la Nationale 3 et a arraché des câbles électriques qui pendent désormais dangereusement sur la chaussée, selon la police fédérale. La circulation est à l'arrêt et la chaussée a été fermée à la circulation. Ces dégâts sont dus à la tempête Ciara qui touche le pays depuis 10h00 dimanche matin. Le vent pourrait atteindre dimanche soir des rafales jusqu'à 130 km/h dans certaines régions. La tempête devrait quitter la Belgique dans la matinée de lundi. (Belga)

