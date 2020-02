Tempête Ciara - Interruption du trafic grandes lignes dans l'ouest de l'Allemagne

La circulation des trains grandes lignes a été suspendue dimanche dans l'ouest de l'Allemagne en raison de la tempête Ciara, a annoncé la compagnie nationale des chemins de fer, qui prévoit l'interruption du trafic grande ligne dans tout le pays.La Deutsche Bahn veut "peu à peu, en commençant par la Rhénanie du Nord-Westphalie, stopper dans tout le pays tous les trains longue distance dans les grandes gares", a-t-elle annoncé sur son site internet. Un train effectuant la liaison entre Amsterdam et Berlin, avec 300 à 350 personnes à bord, a percuté un arbre tombé sur la voie dans la région du Emsland (ouest), a indiqué une porte-parole de la Deutsche Bahn à l'AFP. Les pompiers s'activaient pour dégager la voie. Le trafic régional dans l'ouest et le nord du pays avait déjà été interrompu en raison notamment de chutes d'arbres sur les voies. Plusieurs aéroports allemands ont également dû annuler des vols en raison de la tempête qui a commencé à toucher le pays par le nord et devrait progressivement se diriger vers le sud. Francfort, Berlin, Munich mais aussi Cologne et Hanovre, entre autres, ont dû annuler des décollages et atterrissages. A Düsseldorf, 111 vols ont été annulés pour dimanche, a tweeté la société exploitante de l'aéroport. Ces difficultés pourraient se poursuivre jusqu'à lundi alors que les services météorologiques allemands ont émis un avertissement jusqu'à lundi 18H00 locales (17H00 GMT). (Belga)

