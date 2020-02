Huit vols qui devaient atterrir dimanche à Brussels South Charleroi Airport (BSCA) ont été déviés vers d'autres aéroports, selon le site de BSCA. Trois vols en provenance de Varsovie, Thessalonique et Lisbonne ont par ailleurs été annulés.Huit vols Ryanair en provenance de Oujda, Milan, Nimes, Cracovie, Pise, Toulouse, Budapest et Malte ont été déviés vers les aéroports de Maastricht, Luxembourg, Bruxelles, Francfort-Hahn ou Strasbourg. Ceux en provenance de Varsovie, prévu à 22h05, de Thessalonique, annoncé pour 22h50, et de Lisbonne, qui devait atterrir à 22h55, ont été annulés. Enfin, trois vols Ryanair au départ de Gosselies vers Athènes, Milan et Malte ont été retardés: le premier devait décoller à 19h15 au lieu de 15h50, le deuxième à 22h55 au lieu de 19h10 et le décollage du troisième, initialement prévu à 19h10, est reporté à une heure encore indéterminée. On ignore si ces retards sont dus à la tempête Ciara qui touche actuellement le pays. (Belga)