Un arbre s'est effondré dimanche après-midi sur le halage du bord de Sambre à Namur, en raison des intempéries. Heureusement, personne ne se trouvait sur son chemin lors de sa chute. Pour le reste, la capitale wallonne et ses alentours ont relativement été épargnés par la tempête Ciara jusqu'à présent. La situation devrait cependant se compliquer dans les heures à venir, craignent les pompiers.L'arbre s'est effondré à proximité du centre sportif Tabora. Initialement situé sur le trottoir de l'avenue de Tabora, il a été entièrement déraciné par la force du vent pour terminer sa course plusieurs mètres plus bas, sur le halage et en partie dans la Sambre. La direction des voies navigables de Namur était sur place vers 17h00 pour faire le point de la situation. Comme la circulation fluviale est en partie impossible et que les bateaux ne peuvent plus se croiser, les bateliers sont prévenus aux écluses afin qu'ils prennent toutes les précautions. Une équipe devrait par ailleurs intervenir lundi afin d'évacuer l'arbre. Hormis ce fait marquant, la zone de secours Nage (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée) a été appelée pour une centaine d'interventions depuis le début de la journée dimanche. "Il n'y a pas d'endroits spécifiques, c'est assez généralisé", a précisé son chef de corps, Pierre Bocca. "Il s'agit essentiellement de chutes d'arbres ou de branches, de câbles arrachés ou de toitures en partie emportées. Rien de dramatique donc pour l'instant. En revanche, la météo annonce des vents jusqu'à 130 km/h dans la soirée et la pluie arrive, donc on peut craindre que cela se complique." Pour faire face au pire, du personnel a été rappelé au poste de Namur et tous les volontaires sont disponibles dans tous les postes de la zone. (Belga)