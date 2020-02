Tempête Ciara - Une trentaine de trains d'heure de pointe supprimés lundi matin, les 80 km/h prolongés

Une partie de l'offre de trains P (trains qui circulent uniquement en heure de pointe) sera supprimée lundi matin en raison de la tempête Ciara, a indiqué la SNCB. La mesure de limitation de la vitesse des trains à 80 km/h sur l'ensemble du réseau a été prolongée, mais devrait être levée peu à peu à mesure que les conditions météo s'améliorent.La société de chemins de fer et le gestionnaire du réseau Infrabel avaient annoncé dimanche avoir limité la vitesse des trains à 80 km/h à travers le pays en raison des fortes rafales et de l'obscurité qui réduisait la visibilité des conducteurs. Lundi matin, 32 trains P devront être supprimés, a indiqué la SNCB. L'entreprise invite les voyageurs à se renseigner via l'un de ses canaux de communication: via son site internet, son application mobile ou dans les gares. La limitation de la vitesse des trains à 80 km/h a été prolongée, car des débris et des arbres peuvent se trouver sur les voies. La situation est suivie de près par Infrabel et la SNCB, qui devraient décider conjointement de lever les différentes mesures de précaution au cours de la journée. (Belga)

