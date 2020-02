Tempête Dennis - Beaucoup de travail mais dégâts limités dans l'est du Brabant flamand

Les pompiers de l'est du Brabant flamand ont amassé beaucoup de travail ce dimanche après-midi, avec des appels liés au passage de la tempête Dennis, mais il n'est pas question d'importantes interventions ou de blessés. Çà et là, des tuiles ainsi que des branches d'arbre se sont envolées en raison des vents forts.Les pompiers de Tirlemont comptaient une cinquantaine d'appels vers 18h30. A Overijse, Aarschot et Diest, les pompiers ont également été fortement sollicités. Les services de secours louvanistes ont eux aussi été débordés. Des patrouilles de policiers supplémentaires ont été mises en place, tandis que les pompiers ont trois équipes sur le terrain, avec encore une trentaine d'interventions à effectuer. "Les citoyens commencent à nous appeler directement car le numéro d'urgence 1722 est surchargé", ont indiqué les pompiers. (Belga)

