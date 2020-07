Le nouveau parcours du Tour de Wallonie (2.Pro) est connu. Templeuve et Frasnes-Lez-Anvaing remplacent Ath et Tubize, qui avaient renoncé à accueillir l'épreuve wallonne par étapes, qui se déroulera du 16 au 19 août.Ath devait être la ville d'arrivée de la 1e étape du Tour de Wallonie le 16 août, tandis que la 2e étape devait s'élancer de Tubize le lendemain. Les autorités athoises et tubiziennes avaient cepenant refusé d'accueillir l'épreuve en raison de la crise sanitaire, ce qui a poussé les organisateurs à trouver de nouvelles villes-hôtes. Celles-ci sont désormais connues. La première étape partira de Soignies et se terminera à Templeuve. La deuxième étape reliera Frasnes-Lez-Anvaing à Wavre. La troisième étape s'élancera de Montzen (Plombières) pour se terminer à Visé. Le 41e Tour de Wallonie se terminera dans la province de Luxembourg avec une étape entre Blegny et Erezée le 19 août. Les détails des parcours des quatre étape seront "communiqués prochainement", selon les organisateurs. Le 41e Tour de Wallonie aurait dû se tenir du 18 au 22 juillet, mais a été reportée en raison du coronavirus. L'an passé, Loïc Vliegen s'était imposé devant Tosh Van der Sande et Dries De Bondt (Belga)