Le temps sera sec durant le week-end, avec beaucoup de nuages bas, mais les températures seront douces pour la saison (maxima de 8 ou 9 degrés), annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo de la mi-journée.Samedi, après dissipation de la grisaille matinale avec un risque de brouillard givrant, il fera sec et partiellement à parfois encore très nuageux. Les maxima atteindront 8 ou 9 degrés sous un vent faible de sud à sud­ est. Samedi soir, la nébulosité sera encore abondante mais le temps restera sec. De la brume, du brouillard et des nuages bas pourront encore se reformer. Les minima oscilleront entre 0 et 4 degrés. Dimanche, il fera sec mais très nuageux. Les nuages bas pourront d'ailleurs limiter la visibilité sur le relief. En cours de journée, quelques coins de ciel bleu pourront tout de même apparaître, principalement en Moyenne Belgique. Les maxima, assez doux pour la saison, se situeront entre 4 et 9 degrés. En soirée, le ciel se couvrira à nouveau sur toutes les régions et quelques bruines seront déjà possibles localement. La nuit suivante, une zone de pluie envahira tout le pays depuis l'ouest. A partir de lundi, le temps sera variable avec des précipitations et parfois beaucoup de vent. (Belga)