Le ciel restera gris, lundi après-midi, avec encore quelques chutes de neige ou de neige fondante en Ardenne, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ailleurs, de la pluie ou de la bruine sont attendues, sous des maxima de -1 à 4 degrés.Quelques flocons de neige fondante pourraient tomber dans le centre. Le vent, de secteur nord-est, sera modéré. En soirée et durant la nuit, de faibles précipitations sont prévues, sous forme de neige en Ardenne. Le temps redeviendra plus sec en cours de nuit mais la nébulosité restera abondante. Les minima oscilleront entre -3 et 3 degrés. Les nuages domineront encore mardi. Le temps devrait toutefois rester sec. Les températures ne dépasseront pas -1 degré dans les Hautes-Fagnes et 4 degrés au littoral. Mercredi, il fera encore très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse, avec quelques faibles chutes de neige par moments. (Belga)