Tensions au Sénégal - Sénégal: le président Sall appelle au calme et à "éviter la logique de l'affrontement"

Le président sénégalais Macky Sall a appelé lundi soir ses concitoyens au "calme et à la sérénité" lors de sa première intervention publique depuis que l'arrestation le 3 mars de son principal opposant, Ousmane Sonko, a provoqué les pires troubles dans son pays en une décennie."Tous, ensemble, taisons nos rancoeurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire", a dit Macky Sall dans une allocution retransmise à la télévision. Il a appelé à laisser la justice "suivre son cours en toute indépendance" dans le dossier de viols présumés qui vise M. Sonko et annoncé un "allègement" du couvre-feu en vigueur dans deux régions, dont Dakar. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.