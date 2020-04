Terminer l'année scolaire le 3 juillet au lieu du 30 juin afin de rattraper un maximum d'apprentissages "perdus" menaçait de coûter plus de 31 millions d'euros, pour trois jours d'école supplémentaires donc, en coût salarial du personnel, à en croire vendredi un document de l'administration qu'ont pu se procurer les journaux du groupe Sudpresse.L'idée évoquée par le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) aurait en outre dû vaincre une montagne de difficultés administratives, d'après une première analyse juridique, technologique et budgétaire de l'administration transmise à la ministre de l'Education Caroline Désir (PS). Il en aurait notamment coûté plus de 24 millions d'euros pour le personnel nommé, plus de 5 millions pour le personnel temporaire, qui est normalement licencié le 30 juin, et plus de 2,5 millions pour les intérimaires. (Belga)