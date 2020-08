Une manifestation pro-démocratie réunit ce dimanche 10.000 personnes sur l'une des places les plus célèbres de Bangkok, selon la police thaÏlandaise."A la manifestation des étudiants, il y a 10.000 personnes" a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police métropolitaine de Bangkok. "Nous sommes venus ici pacifiquement. Nous protestons contre les attaques menées contre la monarchie. En ce qui concerne celles contre le gouvernement ou la politique, nous ne nous impliquerons pas", a déclaré aux journalistes Sumet Trakulwoonnoo, un activiste nationaliste du Centre de Coordination des Etudiants Professionnels pour la Protection des institutions nationales. Environ 600 policiers ont été déployés sur les lieux afin d'assurer la sécurité alors que les autorités du pays ont exprimé leurs inquiétudes quant à une éventuelle confrontation lors de l'événement. Encore en cours en fin d'après-midi, le rassemblement est le plus important organisé dans le royaume depuis plusieurs années et intervient après plusieurs semaines de manifestations quasi quotidiennes contre le régime. (Belga)