Thierry Neuville (Hyundai), avec son copilote attitré, Nicolas Gilsoul, a remporté le Rallye de Monte-Carlo pour la première fois de sa carrière, en ouverture du championnat du monde des rallyes WRC dimanche. Le pilote germanophone de St-Vith s'adjuge la 13e victoire en WRC pour son 111e rallye.Deuxième l'an dernier au Monte-Carlo, Thierry Neuville a attaqué très fort dimanche pour remporter les quatre spéciales au menu dominical (et les six dernières spéciales du Rallye), dont la 16e et dernière, la Power Stage longue de 13,36 kilomètres. Le Belge ajoute ainsi cinq points supplémentaires à son compteur pour totaliser 30 unités, pour 22 à Ogier. Thierry Neuville a devancé de 12 secondes et 6/10e le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris), six fois vainqueur au Monte-Carlo ces six dernières années et de 14.3 secondes le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris) doublé dans la Power Stage par Ogier. Alors qu'il a rejoint Hyundai cette saison, l'Estonien Ott Tänak, champion du monde l'an dernier avec Toyota, avait abandonné vendredi lors d'une violente sortie de route. Le prochain rendez-vous aura lieu en Suède du 13 au 16 février. Cinq fois vice-champion du monde, dont les quatre dernières années de suite, Thierry Neuville, 31 ans, avait gagné trois Rallyes l'an dernier en Argentine, en Catalogne et en Corse. (Belga)