Désormais habitué aux rallyes italiens entre les manches WRC du championnat du monde, Thierry Neuville (Huyndai i20 WRC) a remporté dimanche le Targa Florio, en Sicile, troisième épreuve du championnat italien des rallyes et considéré comme le plus vieux rallye du monde.Thierry Neuville, avec Martijn Wydaeghe, a devancé le Norvégien Ole Christian Veiby (Huyndai i20 Coupe) de 42 secondes lors de ce rallye disputé sur 92 km. C'est le 7e rallye cette saison pour le pilote germanophone pointe le site WRC, en ce compris les manches WRC et les rallyes du championnat d'Italie, et le septième podium. Thierry Neuville a terminé troisième des trois premiers rendez-vous du championnat du monde où il occupe la deuxième place au classement des pilotes, à 8 points du Français Sébastien Ogier. Le pilote de Saint-Vith a gagné déjà les Rallyes de Sanremo et de Il Ciocco dans le championnat transalpin. Le prochain rendez-vous WRC est fixé au Portugal du 20 au 23 mai, quatrième manche du championnat du monde. Craig Breen (Hyundai i20 R5), avec Louis Louka comme copilote, était encore en bonne position en Sicile, mais des soucis techniques l'ont privé d'une belle performance. L'Irlandais revenait sur le ce Targa Florio pour la première fois depuis son accident en 2012 qui a coûté la vie à son copilote Gareth Roberts. (Belga)