Thomas Detry disputera dimanche le dernier tour du Cyprus Showdown de golf, épreuve de l'European Tour dotée de 1 million d'euros, sur le parcours d'Aphrodite Hills à Paphos. Samedi, il a rendu une carte de 68 (-3) et obtenu sa place de justesse parmi les seize meilleurs, seuls autorisés à disputer dimanche le dernier parcours que tous les joueurs aborderont à égalité.Samedi, le Bruxellois de 27 ans a réussi 4 birdies, contre un bogey. Au terme des deux premiers tours, les 32 joueurs les mieux classés étaient qualifiés pour le 3e tour où les compteurs étaient remis à zéro. Le meilleur score du jour, 64, a été signé par l'Américain Johannes Veerman et l'Anglais Matthew Jordan. Actuellement 17e du classement européen de la saison (Race to Dubaï), Detry sera le dernier à s'élancer dimanche. (Belga)