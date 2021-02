Thomas Detry occupe la 19e place à l'issue du premier tour du WGC-Championship at The Concession, tournoi de golf doté de 10,5 millions de dollars, jeudi, sur le parcours de Concession à Brandenton, Floride.Le Bruxellois, 28 ans, a rendu une première carte de 70 deux, sous le par, comprenant sept birdies et cinq bogeys. Detry compte quatre coups de retard sur l'Américain Webb Simpson et l'Anglais Mattthew Fitzpatrick. L'Espagnol Sergio Garcia et les Américains Brooks Koepka, Kevin Kisner et Billy Horschel suivent à un coup. Le champion en titre, l'Américain Patrick Reed pointe en septième position, à deux coups. Dustin Johnson, N.1 mondial et triple lauréat, a dû se contenter d'un tour en 77 coups et occupe une décevante 64e place. - classement après le premier tour - 1. Webb Simpson (USA) 66 -6 . Matthew Fitzpatrick (Ang) 66 3. Brooks Koepka (USA) 67 . Sergio Garcia (Esp) 67 . Billy Horschel (USA) 67 . Kevin Kisner (USA) 67 7. Wade Ormsby (USA) 68 . Sungjae Im (CdS) 68 . Cameron Smith (Aus) 68 . Tony Finau (USA) 68 . Patrick Reed (USA) 68 . Jon Rahm (Esp) 68 ... 19. Thomas Detry (Bel) 70 (Belga)