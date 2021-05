Tim Merlier (Alpecin-Fenix) a remporté au sprint la 2e étape du Tour d'Italie cycliste (WorldTour), disputée sur 179 km entre Stupinigi et Novara dimanche, marquée au départ par une minute de silence à la mémoire de Wouter Weylandt, décédé, à 26 ans, il y a dix ans dans une étape du Giro. Vainqueur du contre-la-montre d'ouverture à Turin samedi, l'Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) conserve son maillot rose.Merlier, 28 ans, décroche la 13e victoire de sa carrière, sa quatrième de la saison après Le Samyn, le GP Monseré et la Bredene Classic. C'est la première victoire belge au Giro depuis 2018 et un succès de Tim Wellens. La 3e étape, longue de 190 km, pour les "finisseurs", reliera Biella et Canale lundi. (Belga)