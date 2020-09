Timothy Castagne quitte l'Atalanta Bergame pour Leicester City, où il s'est engagé pour cinq ans, a annoncé jeudi le club anglais qui compte déjà en ses rangs Youri Tielemans et Dennis Praet.Timothy Castagne, 24 ans, évolue depuis 2017 à l'Atalanta, qu'il avait rejointe après trois saisons à Genk, le club où il avait terminé sa formation. Castagne et l'Atalanta, finalistes de la Coupe d'Italie en 2019, ont terminé cette saison à la 3e place de la Serie A, derrière la Juventus et l'Inter Milan. Pour sa première participation à la C1, le club lombard a par ailleurs atteint les quarts des finale de la Ligue des champions, avant d'être éliminé par le PSG. Devenu international lors de son bail en Italie, Timothy Castagne, appelé pour la première fois en équipe nationale en septembre 2018 en Ecosse, compte 7 caps (2 buts) avec les Diables Rouges. Le natif d'Arlon va maintenant découvrir la Premier League aux côtés de deux autres Diables présents dans l'effectif des 'Foxes', Youri Tielemans et Dennis Praet. Leicester City a terminé 5e du dernier championnat anglais et disputera la phase de groupes de l'Europa League cette saison. Les troupes de Brendan Rodgers entameront la nouvelle saison de Premier League le 13 septembre sur la pelouse de West Bromwihc Albion. (Belga)