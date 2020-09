Les deux anciens vainqueurs du Tour de France Chris Froome et Geraint Thomas, non retenus pour disputer la Grande boucle cette année par leur équipe Ineos, seront au départ de la course italienne par étapes Tirreno-Adriatico, ont annoncé les organisateurs.La course de 8 étapes, qui s'élancera le 7 septembre, va aussi accueilir le double vainqueur de l'épreuve Vincenzo Nibali et Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Jakob Fuglsang et Aleksandr Vlasov (Astana), Simon Yates (Mitchelton-Scott) ou encore Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), selon la liste des participants diffusée mercredi. Froome et Thomas, écartés du Tour de France où Ineos a choisi Egan Bernal comme leader, pourront préparer sur les routes italiennes leurs grands rendez-vous respectifs de l'automne, au Tour d'Espagne (20 octobre - 8 novembre) en tant que leader pour le premier et au Giro (3-25 octobre) pour le second. Tirreno-Adriatico, remportée l'an dernier par le Slovène Primoz Roglic, comptera cette année huit étapes contre sept habituellement. (Belga)