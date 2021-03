Tirreno-Adriatico - Pogacar prend la tête du général mais reste méfiant : "Ce n'est pas encore dans la poche"

Tadej Pogacar a fait la bonne affaire de la journée en remportant la 4e étape de Tirreno-Adriatico samedi et en s'emparant du maillot bleu de leader au détriment de Wout van Aert. "J'ai pris la tête mais beaucoup de choses peuvent encore se passer", a réagi le Slovène dans l'interview d'après-course.Après une première tentative à 9 km de l'arrivée, le vainqueur du dernier Tour de France a porté son estocade à 7 km de la ligne en contrant une attaque de Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Grâce aux 10 secondes de bonification, Pogacar compte 35 secondes d'avance sur Wout van Aert et Sergio Higuita au classement général. "Je veux avant tout remercier mon équipe", a-t-il déclaré. "Ils ont tout donné pour réduire l'écart avec l'échappée et je n'avais plus qu'à faire mon travail dans la dernière ascension. C'était une étape difficile mais 'ai fait mon maximum et je suis très heureux de décrocher la victoire et la tête du général." Dimanche, un parcours vallonné attend le peloton avant une étape pour les sprinteurs lundi et le contre-la-montre de la dernière étape mardi. "Ce sera une nouvelle étape difficile dimanche et beaucoup de choses peuvent encore se passer avec le chrono le dernier jour. Ce n'est pas encore dans la poche", a conclu 'Pogi'. (Belga)

