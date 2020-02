Tom Dumoulin a encore repoussé ses débuts sous ses nouvelles couleurs Jumbo-Visma. Le Néerlandais de 29 ans a annoncé par le biais des médias sociaux qu'il ne disputera ni Tirreno-Adriatico (11-17 mars), ni Milan-Sanremo (21 mars). "J'étais censé effectuer un stage en altitude cette semaine, mais je l'ai reporté", explique le vainqueur du Giro en 2017. "J'attends de me sentir à nouveau en forme à 100 %."La semaine dernière, Dumoulin devait revenir dans le peloton à l'occasion du Tour de Valence, mais peu avant le départ il a renoncé malade. Il est rentré chez lui pour se rétablir. Il n'a plus disputé de course depuis son abandon au Critérium du Dauphiné à la mi-juin de l'année dernière en raison d'une blessure au genou, survenue quelques semaines auparavant lors du Tour d'Italie. Dumoulin a quitté l'équipe Sunweb à destination de Jumbo-Visma à la fin de la saison dernière. . (Belga)