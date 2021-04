Toma Nikiforov (-100 kg) va disputer la finale face au N.1 mondial Varlam Liparteliani

Toma Nikiforov s'est hissé en finale de la catégorie des moins de 100 kg, lors de la troisième et dernière journée de la 70e édition des championnats d'Europe de judo, dimanche à Lisbonne. Il est assuré d'offrir une 2e médaille à la Belgique dans cet Euro après celle d'argent de Matthias Casse (-81 kg). Il s'agit de son 4e podium européen après son titre à Tel Aviv en 2018 sa médaille d'argent à Kazan en 2016 et sa 3e place à Bakou en 2015.Le Schaerbeekois de 28 ans, remonté de la 43e à la 20e place mondiale grâce à ses résultats enregistrés cette année (victoire à Tachkent, sa première en Grand Chelem, et 3e place au GC de Tbilissi) a éliminé en demi-finales l'homme qui monte dans la catégorie Ilia Sulamanidze. Le Géorgien de 19 ans, (IJF 32) avait remporté leur seul précédent duel en demie au Grand Chelem deTbilissi le 28 mars. Le vice-champion du monde juniors (2019), qui a fini 2e en Géorgie après avoir pris la 3e place à Tel Aviv cette année, a été battu sur ippon à deux secondes de la fin des 4 minutes de combat. Nikiforov a pris l'avantage (waza ari) après 2:20, mais Sulamanidze a riposté à 45 secondes de la conclusion avant d'être retourné implacablement juste avant le golden score. En finale, Nikiforov va rencontrer un autre Géorgien Varlam Liparteliani, le numéro 1 mondial et vice-champion d'Europe en titre. Le Caucasien s'est toujours imposé jusqu'ici face au Belge tant à l'Euro de Varsovie en 2017 (1/16e de finale) qu'en demie au Grand Chelem de Düsseldorf en 2018. (Belga)

