Tottenham a mis fin à une série de trois défaites de rang en championnat d'Angleterre après son succès contre West Bromwich Albion dimanche pour le compte de la 23e journée de Premier League. Titulaire, Toby Alderweireld a joué l'entièreté de la rencontre.Tottenham a dû attendre la seconde période pour faire la différence avec deux buts en quatre minutes de la part d'Harry Kane (54e) et Heung-Min Son (58e). Un succès qui permet aux Spurs de s'emparer provisoirement de la septième place avec 36 points. West Bromwich Albion reste 19e et avant-dernier avec 12 unités. En Italie, Daam Foulon est monté au jeu à la 75e minute lors du partage entre Benevento et la Sampdoria. Carpari avait ouvert le score pour Benevento (55e) avant que Keita n'égalise en fin de match (80e). Au classement, Benevento passe 12e avec 23 points et la Sampdoria reste 10e avec 27 points. (Belga)