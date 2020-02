Le Service public de Wallonie (SPW) n'est toujours pas en mesure de communiquer de date pour l'inauguration partielle de l'Enjambée, a annoncé l'un de ses représentants mercredi soir, lors d'une séance publique d'information tenue à Jambes. La société Franki et ses sous-traîtants ont encore pris du retard. La passerelle cyclo-piétonne qui doit relier Jambes au Grognon en "enjambant" la Meuse se fait donc toujours attendre.La structure de l'ouvrage a été posée en août 2018 et son ouverture partielle était alors prévue pour la fin de l'année. Elle a ensuite été reportée au fil des mois, Franki écopant de toutes les pénalités financières possibles. Les Namurois croyaient enfin voir le bout du tunnel lorsque le ministre wallon compétent, Philippe Henry (Ecolo), a annoncé mi-janvier dernier que l'Enjambée devrait être inaugurée début février. Finalement, cela n'a pas été le cas et le SPW semble désemparé face à la lenteur des travaux. La rampe et l'escalier côté Jambes sont presque opérationnelles, tout comme l'escalier menant au halage côté Grognon. Mais pas encore tout à fait. "Il reste encore de petits travaux à effectuer et de nombreuses remarques faites à l'entrepreneur doivent encore être levées", a expliqué Maxime Dessalle, ingénieur au SPW Mobilité et Infrastructures. "Au point où nous en sommes, nous ne voulons pas nous précipiter. Il est important que L'Enjambée soit totalement conforme au cahier des charges dès son ouverture. Nous ne souhaitons pas prendre le risque de devoir la fermer après son inauguration." La mise en service de l'ouvrage dans sa configuration à trois branches pourrait donc avoir lieu en mars, en avril, en mai ou même plus tard. Personne ne souhaite plus se prononcer à ce stade. Selon le planning initial, le dispositif devrait être complété par une rampe d'accès côté Grognon fin 2020. Celle-ci doit être amenée sur le site entre le 9 et le 16 avril prochains. Elle mènera à l'esplanade qui surplombera le parking en cours de construction. (Belga)