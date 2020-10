Tim Wellens a remporté de belle manière samedi la 5e étape du Tour d'Espagne en Aragon. Le coureur Lotto-Soudal, parti après une centaine de kilomètres, s'est imposé dans un sprint à trois après 184,4 km de course devant le Français Guillaume Martin (Cofidis) et le Néerlandais Thymen Arensman (Sunweb)."Il m'a fallu beaucoup de temps pour récupérer d'une grosse chute et retrouver de bonnes jambes", a confié Tim Wellens, 29 ans, qui décroche la première victoire de sa saison, la 29e de sa carrière, juste après l'arrivée. "J'avais un peu peur avant de venir, mais maintenant je suis super content de la victoire. C'était l'objectif de l'équipe de venir chercher au moins un succès d'étape. C'est super que ce soit déjà maintenant. Cela enlève du stress pour la semaine prochaine. La course a été difficile. Cela a été plein gaz dès le départ durant les deux premières heures. Et j'étais content d'être dans le premier groupe qui a attaqué et ça a roulé parce qu'il y avait deux coureurs pour le classement général. Après on s'est retrouvé à deux puis à trois (avec le retour de Guillaume Martin, ndlr) et là aussi on a super bien roulé ensemble. On était trois à peu près du même niveau. Mais j'ai pu les battre à l'arrivée." (Belga)