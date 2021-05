Tour d'Italie - Damiano Caruso gagne à l'Alpe Motta, Egan Bernal reste en rose avant le chrono final

Damiano Caruso a remporté la 20e étape du Tour d'Italie, samedi, entre Verbania et Valle Spluga-Alpe Motta (164 km). L'Italien de Bahrain-Victorious, deuxième du général, s'est imposé en solitaire devant le maillot rose Egan Bernal (INEOS Grenadiers), qui conserve une belle avance avant le chrono final de dimanche à Milan.Cette dernière étape de montagne proposait trois côtes, toutes de première catégorie et concentrées dans les 80 derniers kilomètres, ainsi qu'un passage dans les montagnes suisses, aux coureurs. Le sprint intermédiaire de Cannobio, situé au km 17, inspirait les attaquants. Mais ce n'est qu'après ce passage qu'un groupe de tête se dessinait. Neuf coureurs le composaient: Dries De Bondt et Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), le Suisse Simon Pellaud (Androni-Sidermec), les Italiens Giovanni Visconti (Bardiani-CSF-Faizanè) et Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), l'Autrichien Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe), le Néerlandais Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), l'Américain Matteo Jorgenson (Movistar) et l'Allemand Nico Denz (DSM). Le groupe de tête entamait la première ascension, le Passo San Bernardino (23,7 km al 6,2 pour-cent), en Suisse, avec un peu moins de quatre minutes d'avance. Vervaeke et Grossschartner décidaient d'hausser le rythme. Seuls Visconti et Albanese pouvaient les accompagner dans un premier temps, imité par Pellaud quelques kilomètres plus loin. Dans la descente du Passo San Bernardino, trois hommes de DSM sortaient du groupe maillot rose: le Français Romain Bardet et les Australiens Chris Hamilton et Michael Storer. Le deuxième du général, l'Italien Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), et son équipier espagnol Pello Bilbao se joignaient à eux. Ces cinq hommes revenaient sur les cinq échappés pour former un nouveau groupe de dix. Sur le Passo dello Spluga (8,9 km à 7,3 pour-cent), à la frontière italo-suisse, un quatuor formé par les deux DSM Bardet et Storer et les deux Bahrain-Victorious Caruso et Bilbao restait devant. Le peloton arrivait au sommet 45 secondes plus tard. Dans la descente, le Russe Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) tentait sa chance. Sa tentative échouait, mais elle mettait en difficulté le Colombien Daniel Martinez, équipier précieux du maillot rose Egan Bernal (INEOS Grenadiers). Le quatuor entamait l'ascension finale de l'Alpe Motta, dans la val Spluga (7,3 km à 7,6 pour-cent) avec un peu moins de 40 secondes sur le groupe maillot rose, où Martinez se plaçait devant pour imprimer le rythme et empêcher les attaques attendues du Britannique Simon Yates (BikeExchange). A 6,5 km de l'arrivée, Caruso et Bardet restaient seuls devant. Le rythme de Martinez faisait exploser le groupe maillot rose. Seuls Yates et le Portugais Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) pouvaient suivre les hommes d'INEOS-Grenadiers. A 2 km de l'arrivée, Caruso faussait compagnie à Bardet et s'envolait vers la victoire. Derrière eux, Yates lâchait prise dans le groupe maillot rose. Dans le dernier kilomètre, Bernal partait seul à la poursuite de Caruso. L'Italien tenait bon et s'offrait, à 33 ans, la troisième victoire de sa carrière. Bernal prenait la deuxième place à 24 secondes, s'assurant une belle avance avant le chrono final. Au général, le Colombien possède en effet 1:59 d'avance sur Caruso et 3:23 sur Yates, sixième de l'étape à 51 secondes. Vlasov, quatrième, pointe à 7:07 et Bardet, cinquième, à 7:48. Dimanche, le 104e Giro s'achèvera par un contre-la-montre individuel de 30,3 km entre Senago et Milan. Le successeur de Tao Geoghegan Hart pourra ensuite soulever le 'Trofeo senza fine' remis au vainqueur final. (Belga)

