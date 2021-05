Mikel Landa souffre d'une fracture de la clavicule et de plusieurs côtes cassées après sa chute dans la 5e étape du Tour d'Italie, a annoncé son équipe Bahrain Victorious mercredi soir.Landa a chuté à 4,5 kilomètres de l'arrivée de Cattolica et est resté plusieurs minutes au sol avant d'être transporté en ambulance à l'hôpital où il a passé les différents examens. "Mikel est resté conscient et garde le moral pour remonter rapidement sur un vélo", a précisé Bahrain Victorious dans son communiqué. (Belga)