Joao Almeida a conservé son maillot rose à l'issue de la neuvième étape du Giro, avec une arrivée au sommet à Roccaraso. Il vivra ainsi la journée de repos en tant que leader du général. "Physiquement je me sens bien, cette journée de repos fera du bien surtout au niveau mental", a confié le Portugais de la formation belge Deceuninck-Quick Step au micro de la RAI."Mon équipe a fait un travail incroyable aujourd'hui", a expliqué Almeida. "Je n'ai pas de mot pour le décrire, elle a été parfaite. Mes équipiers ont tout fait pour moi. J'ai le maillot rose grâce à eux." Almeida a pourtant été mis sous pression par ses adversaires. Interrogé sur l'adversaire qui l'a le plus impressionné, le Portugais a répondu: "Le froid change un peu les valeurs. J'ai vu plusieurs adversaires en forme aujourd'hui. Kelderman en particulier m'a semblé très bien, Nibali aussi." Lundi, le Giro observera une journée de repos. "Elle va faire du bien à tout le monde", indique Almeida. "Je me sens bien physiquement, les jambes tournent bien. La journée de repos fera du bien surtout mentalement, pour récupérer les énergies nerveuses afin d'aborder avec une grande motivation la seconde partie du Giro." (Belga)