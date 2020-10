Spécialiste du contre-la-montre, Alex Dowsett (Israël Start-Up Nation) a remporté une étape en ligne lors de la 8e étape du Tour d'Italie samedi. Le Britannique s'est montré particulièrement ému à l'interview revenant sur une année difficile, la naissance prochaine de son premier enfant et l'absence de contrat encore pour 2021.Vainqueur d'un contre-la-montre au Giro en 2013, Dowsett, 31 ans, restait sur une dernière victoire l'an dernier, le 27 juin avec son championnat national en contre-la-montre. Retrouver le goût de la victoire lui a procuré de l'émotion, d'autant que c'est la première de son équipe dans une épreuve WorldTour. "Ce fut une année difficile pour moi et depuis qu'Israël Start-Up Nation est dans le WorldTour, nous courrions après cette victoire. Nous avions un bon plan d'attaque aujourd'hui. C'était soit Matthias Brändle soit moi pour la victoire. C'est une expérience magnifique. C'est différent de gagner en solitaire qu'un contre-la-montre. L'incertitude est le lot de 2020 et je n'ai pas encore de contrat pour l'année prochaine. Je veux continuer à être coureur. Ce n'est pas seulement un job, c'est ce que j'aime faire et je suis bon là-dedans. Mon premier enfant est en route. Cela me rend nerveux, mais je me fais à l'idée d'être papa. Tout cela et la victoire explique mon émotion." Alex Dowsett a terminé aussi 9e du contre-la-montre aux championnats du monde à Imola. (Belga)