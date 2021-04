Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) ne participera pas au Tour d'Italie, prévu du 8 au 30 mai prochain, à cause de douleurs au dos, a annoncé son équipe samedi.Pinot, 30 ans, avait participé cette semaine au Tour des Alpes pour se préparer pour le Giro mais le coureur français a terminé 60e du classement général à 25 minutes du vainqueur Simon Yates. "Le Tour des Alpes constituait un test pour le grimpeur franc-comtois dans la perspective du Giro mais des douleurs au dos l'empêchent toujours d'exprimer pleinement son potentiel sur le vélo. Les conclusions de ce test ne permettent donc pas d'envisager une participation au Tour d'Italie qui débute dans deux semaines", peut-on lire dans le communiqué. Le Tour d'Italie était le principal objectif de Pinot cette saison après avoir annoncé qu'il ne participerait pas au Tour de France cet été. Gêné par des problèmes de dos depuis sa chute lors de la 1re étape du Tour de France fin août dernier, le grimpeur français continuera à travailler avec le staff médical de Groupama-FDJ et aucune date de retour à la compétition n'a été fixée. "Je ne peux pas me cacher : je ne suis pas en condition pour briller sur le Giro. Je souffrirais inutilement et je ne serais pas en mesure d'aider l'équipe", a réagi Pinot. "Ce n'est même pas une question de forme, mais les douleurs au dos m'empêchent d'être performant. C'est difficile à expliquer. En début d'étape ça fonctionne, j'ai d'ailleurs réussi, à la pédale, à me glisser dans l'échappée lors de la dernière journée de ce Tour des Alpes. Malheureusement, plus les kilomètres passent et plus la douleur augmente et à un moment, j'ai trop mal pour forcer." (Belga)