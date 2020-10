Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a remporté le Prix de la Combativité du Giro 2020, dimanche, à l'issue de la dernière étape à Milan.Comme à son habitude, De Gendt s'est montré offensif durant toute l'épreuve. Il a pris part à plusieurs échappées, se classant notamment troisième de la 17e étape à Madonna di Campiglio. Contrairement au Tour de France, où un jury détermine le plus combatif de l'étape et du Tour, au Giro des points sont attribués à différents endroits de l'étape (arrivée, sprints intermédiaires, grands prix de la montagne). Celui qui obtient le plus de points gagne le Prix de la Combativité. De Gendt a ainsi obtenu 55 points au classement de la combativité, devançant de trois points le Suisse Simon Pellaud (Androni Gioccatoli-Sidermec). Philippe Gilbert avait remporté ce classement en 2015. Par ailleurs, De Gendt a fini troisième au classement du maillot bleu, récompensant le meilleur grimpeur, remporté par le Portugais Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) et deuxième au classement des sprints intermédiaires, gagné par Pellaud. (Belga)