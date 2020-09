Avec la victoire de Tadej Pogacar, la Slovénie est devenue le 15e pays à inscrire le nom d'un de ses coureurs au palmarès du Tour de France depuis sa création en 1903.La Slovénie est la quatrième nation depuis le début du XXIe siècle à s'offrir, par coureur interposé, la Grande Boucle pour la première fois, après l'Australie (Evans en 2011), la Grande-Bretagne (victorieuse de six éditions entre 2012 et 2018) et la Colombie (victoire de Bernal l'an passé). Avec 18 victoires, la Belgique est seulement devancée par la France (36) en ce qui concerne les pays les plus victorieux. Les pays victorieux en 106 éditions (7 victoires non attribuées): 36: France 18: Belgique 12: Espagne 10: Italie 6: Grande-Bretagne 5: Luxembourg 3: Etats-Unis 2: Pays-Bas, Suisse 1: Allemagne, Australie, Colombie, Danemark, Irlande, Slovénie (Belga)