Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) s'est emparé du maillot jaune de leader du Tour de France à l'issue de la 9e étape, la seconde dans les Pyrénées, qui a mené le peloton de Pau à Laruns sur une distance de 153 km dimanche. C'est un autre Slovène, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) qui a remporté l'étape, devant Roglic et le Suisse Marc Hirschi (Sunweb).Plusieurs tentatives d'échappée ont été vouées à l'échec en début de course, le peloton roulant à vive allure (48,2 km/h de moyenne dans la première heure de course). Le Suisse Marc Hirschi (Sunweb), très actif depuis le début de l'étape, parvenait à fausser compagnie au peloton après 62 km de course, dans l'ascension du col de la Hourcère (1e catégorie), le premier col de la journée. Le natif de Berne, 22 ans, creusait l'écart en tête de la course, sur un premier groupe de poursuivants formé par les Français Warren Barguil (Arké Samsci) et Damien Gaudu (Groupama-FDJ), les Espagnols Omar Fraile (Astana) et Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), le Colombien Daniel Martinez (EF Pro Cycling), l'Italien Davide Formolo (UAEt Team Emirates) et l'Allemand Lennard Kämna (Bora-hansgrohe), et 1:40 sur le peloton emmené par les Jumbo-Visma de Primoz Roglic. Le peloton explosait dans l'ascension du col de Marie Blanque (1e catégorie), le dernier col de la journée. Le maillot jaune Adam Yates (Mitchelton-Scott) était distancé alors qu'un groupe de quatre favoris, composé de Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et Mikel Landa (Bahrain-McLaren) se lançait à la poursite de Marc Hirschi. Le Suisse, champion du monde espoirs 2018, était repris à 1,5 km de l'arrivée, jugée à 8,5 km du sommet du col de Marie Blanque. Il restait dans le groupe et se mêlait à la bagarre finale, mais ce fut Pogacar qui l'emportait au sprint devant Roglic, Hirschi, Bernal et Landa. Roglic prend le maillot jaune à Adam Yates, 15e de l'étape à 54 secondes du vainqueur. Au général, le vainqueur de la Vuelta 2019 compte 21 secondes d'avance sur Bernal et 28 sur le Français Guillaume Martin (Cofidis). Lundi, ce sera la première journée de repos du Tour 2020. A cette occasion aura lieu la seconde vague de test de détection du Covid-19 menée au sein du peloton, la première ayant eu lieu dimanche matin à Pau avant le départ de la 9e étape. Mardi, le Tour s'offrira une "échappée maritime" avec la 10e étape qui reliera l'Ile d'Oleron à l'Ile de Ré sur 168,5 km. (Belga)