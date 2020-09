Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a conservé son maillot jaune dimanche au terme de la 15e étape du Tour de France, qu'il a terminée en 2e position après avoir été battu au sprint par son compatriote Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 2e du général."Je voulais vraiment gagner aujourd'hui, mais Tadej a été un peu plus fort que moi", a déclaré Roglic. "Il a vraiment de très bonnes jambes. J'ai été un peu trop juste sur la fin, mais je ne fais aucun cadeau à Tadej. Nous sommes bons amis mais nous voulons tous les deux gagner et je suis un peu déçu d'avoir perdu cette étape. J'aimerais bien qu'il n'y ait plus de suspense, mais ce n'est pas le cas, c'est loin d'être terminé. Cela a été quand même une bonne journée, mon équipe a fait une très belle étape", a ajouté le leader de Jumbo-Visma, qui compte 40 secondes d'avance sur Pogacar au général. (Belga)