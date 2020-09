Le Danois Soren Kragh Andersen s'est adjugé la 14e étape du Tour de France, samedi, à Lyon, concluant parfaitement un travail collectif de l'équipe Sunweb. "Je n'ai pas les mots, je suis ému", a déclaré le Danois après la course."J'ai beaucoup rêvé de ce moment mais c'est toujours difficile de dire qu'on en est capable avant de l'avoir fait", a-t-il expliqué. Le Danois s'est échappé à 3 km de l'arrivée. "J'avais de bonnes jambes toute la journée et quand le moment est venu, j'avais mal mais je me suis dit que les autres souffraient aussi." Sunweb avait déjà été à la fête grâce au jeune Suisse Marc Hirshi à Sarran jeudi. "La victoire de Marc Hirschi a été importante dans l'équipe. On a vu ce jeune gars faire des trucs incroyables, ça donne de la motivation. Je pense que nous avons la plus jeune équipe du Tour, nous sommes tournés vers l'avenir." Andersen s'est offert, à 26 ans, la sixième victoire de sa carrière, la deuxième de la saison après une étape de Paris-Nice en mars. (Belga)