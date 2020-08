Greg Van Avermaet (CCC) a sprinté dimanche pour obtenir une place d'honneur lors de la deuxième étape du Tour de France à Nice. Le champion olympique est arrivé à la quatrième place lors du sprint de groupe. "Je suis déçu", a-t-il déclaré après coup.Van Avermaet était a été le seul Belge a survivre à la dernière montée de la journée. Mais cela ne lui a valu que la quatrième place. La déception est grande pour le champion olympique. "Tout compte fait, c'était une meilleure journée que celle d'hier" a-t-il déclaré à de son équipe. "C'était une étape très difficile avec beaucoup de dénivelé, mais cela ne m'a pas dérangé. On pouvait gagner cette étape et prendre le jaune donc j'ai tout donné comme si c'était une course d'un jour et malheureusement trois coureurs sont restés devant". "C'était les trois plus forts, autrement ils n'étaient pas devant, mais dans une course tout peu arriver et j'ai joué ma carte au sprint", a poursuivi Van Avermaet. "Je suis un peu déçu. Si vous vous rapprochez à ce point à la fin, après une étape comme celle-ci avec des cols et des grimpeurs comme ceux-là, on s'attend a finir plus proche de la victoire. Mais c'est ainsi et je ne peux pas le changer. J'espère qu'il y aura encore d'autres opportunités et j'espère que ce n'était pas ma dernière chance de gagner une étape". (Belga)