Jakub Mareczko (CCC Team) a remporté dimanche la deuxième étape du Tour de Hongrie (2.1). Après 158,4 kilomètres entre Debrecen et Hajdyszoboszlo, l'Italien a devancé au sprint ses compatriotes Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) et Luca Pacioni (Androni Giocattoli-Sidermec). L'Espagnol Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros-RGA) reste leader du général.Cinq coureurs ont composé l'échappée du jour. Parmi eux, deux Belges, Diether Sweeck (Alpecin-Fenix) et Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen-Baloise). Ziga Horvat (Adria Mobil), András Szatmáry (sélection de Hongrie) et Simone Sano (Team Novak) complétaient ce groupe de tête. Ils ont compté 5 minutes d'avance avant que les équipes de sprinteurs ne se mettent en route. Au sprint, Mareczko, 26 ans, a décroché sa première victoire de la saison. L'Italien compte 41 succès de sa carrière, dont la très grande partie obtenus dans des courses hors Europe. (Belga)