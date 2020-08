Le Danois Jakob Fuglsang (Astana) a remporté la 114e édition du Tour de Lombardie (WorldTour) samedi à Côme. Il s'est imposé devant le Néo-Zélandais George Bennett (Jumbo-Visma), 2e à 31 secondes, et le Russe Aleksandr Vlasov (Astana), 3e à 51 secondes. Le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo), vainqueur l'an dernier, a pris la 4e place à 1:19.La fin de course a été marquée par la grave chute de Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-Step) dans la descente de Sormano à 40 km de l'arrivée. Le coureur belge de 20 ans a percuté un muret dans la descente de Sormano avant de tomber dans un ravin. Il pris en charge sur les lieux de l'accident par les services de secours, avant d'être transporté, conscient, à l'hôpital en ambulance une vingtaine de minutes après sa chute. Remco Evenepoel faisait partie d'un groupe de sept coureurs restés seuls en tête en haut du terrible mur de Sormano, à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée du Tour de Lombardie. La descente se faisait à grande vitesse sous l'impulsion de Vincenzo Nibali et Evenepoel était au moment de sa chute très légèrement décroché. Le Tour de Lombardie est, après Milan-Sanremo remporté par Wout van Aert samedi dernier, le deuxième Monument d'une saison 2020 bouleversée par la pandémie de coronavirus. La "classique des feuilles mortes" est traditionnellement organisée en octobre, en fin de saison. (Belga)