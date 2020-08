Remco Evenepoel a éclaboussé la quatrième étape du Tour de Pologne (WorldTour), disputée sur 152,9 kilomètres entre Bukovina Resort et Bukowina Tatrzanska. Le Belge de l'équipe Deceuninck-Quick Step, parti à 50 kilomètres de la ligne, est désormais leader au général après sa démonstration. Il a brandi le dossard N.75 de Fabio Jakobsen, lourdement touché mercredi, au moment de passer la ligne d'arrivée.Vainqueur surprise vendredi, Richard Carapaz a donc cédé sa tunique jaune de leader au général au natif de Schepdaal. L'Équatorien, tombé à 67 km de la ligne, a dû s'employer pour revenir dans le peloton, aidé par un équipier. C'est alors que Remco Evenepoel a une nouvelle fois étalage de tout son panache. Le Belge, déjà vainqueur des trois courses auxquelles il participé cette saison, le Tour de San Juan, le Tour d'Algarve et le Tour de Burgos, a placé une franche attaque que personne n'a pu suivre. C'est la 13e victoire chez les professionnels pour Evenepoel, la 8e en 2020. Première course par étapes du WorldTour après l'arrêt provoqué par le coronavirus, le Tour de Pologne se terminera dimanche à Cracovie. Le successeur du Russe Pavel Sivakov, vainqueur en 2019, sera connu après 188 kilomètres de course au départ de Zakopane au terme d'une étape promise aux sprinteurs. Mercredi, le final de la première étape a été marquée par la très lourde chute de Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step). Le Néerlandais est sorti du coma vendredi, a annoncé l'organisation. (Belga)