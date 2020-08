L'arrivée de la première étape du Tour de Pologne (WordlTour), qui s'est déroulée mercredi sur 195,8 km entre Chorzów et Katowice, a été marquée par une chute impliquant notamment Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) et Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step).Groenewegen était en tête à quelques mètres de la ligne d'arrivée lorsqu'il a coupé la route à Jakobsen qui arrivait par sa droite. Groenewgen a heurté Jakobsen qui est passé au-dessus des barrières. Le coureur de Jumbo-Visma risque d'être déclassé et exclu de l'épreuve. (Belga)