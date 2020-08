Le pronostic vital est engagé pour le cycliste néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep), victime d'une terrible chute mercredi sur la ligne d'arrivée à Katowice de la première étape du 77e Tour de Pologne (WorldTour), a déclaré la médecin de la course."L'état est très grave. Sa vie est directement menacée. Une perte de sang énorme et d'importantes blessures (...) Il a perdu beaucoup de sang, mais on a réussi à l'intuber, ses voies respiratoires étaient libres. On lui a donné de l'oxygène, tous les médicaments nécessaires. Le coeur fonctionnait bien. Il n'a pas de blessure à la cage thoracique, c'est surtout le crâne et le cerveau", a déclaré Barbara Jerschina,médecin du Tour de Pologne, à la télévision polonaise Polsat Sport. D'après l'agence Reuters, Fabio Jakobsen a été plongé dans un coma artificiel. "Nos pensées et nos prières sont à cette heure pour Fabio Jakobsen", a indiqué pour sa part l'équipe Deceuninck-QuickStep sur Twitter. "Nous communiquerons quand nous aurons plus de nouvelles". (Belga)