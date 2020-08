Caleb Ewan (Lotto Soudal) a remporté la 1e étape du Tour de Wallonie (2.Pro), qui a relié Soignies à Templeuve sur 187 km dimanche. L'Australien s'est montré le plus rapide dans le sprint final, devançant l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) et le champion de Belgique Tim Merlier (Alpecin-Fenix).Caleb Ewan, 26 ans, a enlevé dimache son 43e sucès en carrière, le 4e en 2020 et le premier depuis la reprise de la saison. Lundi, la 2e étape mènera le peloton de Frasnes-Lez-Anvaing à Wavre sur 172,3 km. Le 41e Tour de Wallonie se terminera mercredi par une étape de 197,8 km entre Blegny et Erezée. Le Tour de Wallonie aurait dû se tenir du 18 au 22 juillet, mais a été reporté en raison du coronavirus. Cette 41e édition comprend exceptionnellement quatre étapes au lieu de cinq habituellement. (Belga)