Avec Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies), une Belge est montée sur le podium dimanche après le Tour des Flandres féminin. La jeune championne nationale de 24 ans a terminé troisième, derrière le tandem néerlandais de la formation Boels-Dolmans : la lauréate Chantal van den Broek-Blaak et Amy Pieters."Je suis heureuse de cette place sur le podium, même si vous espérez toujours plus. Chantal van den Broek-Blaak est partie dans le Vieux Quaremont. Elle a également survécu au Paterberg et a pu ensuite arriver seule à Audenarde. Elle était de loin la plus forte de la meute. Dans notre groupe, il y a eu pas mal de tentatives derrière Chantal, mais aucune contre-attaque organisée. Ce fut sa chance", a déclaré Kopecky. "Je suis déjà heureux d'avoir pu prendre cette dernière place sur le podium, surtout parce que je n'ai pas vécu une super journée. Dans le Hotond, j'ai eu beaucoup de mal et dans le Vieux Quaremont aussi, j'ai dû puiser loin. À Gand-Wevelgem, j'avais eu une meilleure sensation. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Les Trois Jours Bruges-De Panne m'attendent maintenant, puis il faudra voir si le Championnat d'Europe de cyclisme sur piste aura lieu en novembre. Sinon, ce sera fini après mardi". (Belga)